Профсоюзы вышли митинговать против сужения и повышения

«Ваше основное требование – повышение зарплаты?» – «Да не надо повышения зарплаты!.. Задолбала эта стабильность!..» Под песню «Три танкиста» колонна двинулась к правительству…

Утром Майдан Независимости оккупировали представители бело-голубой символики. Нет, не Партия регионов. Под флагами со схожей расцветкой на этот раз оказались профсоюзы. Объединения трудящихся организовали всеукраинскую акцию протеста “Выход из кризиса – не повод грабить трудящихся!”

“Закрываются предприятия, растет безработица… Обратите внимание на нищету и голод, которые покрывают наше государство”, – раздается из рупора бойкий голос выступающего, растворяясь в гуле толпы.

Несколько тысяч людей, в основном с символикой Федерации профсоюзов и Компартии Украины, разбившись на небольшие группки, расположились на Майдане, держа в руках плакаты с надписями: “Новые цены – это доходы миллионеров”, “Сегодня учитель нищий – завтра страна банкрот”, “Медикам достойную оплату труда”, “Нет сужению социальных гарантий”, “Нищенская зарплата – за чьи грехи такая расплата?”

– Мы представители профсоюзов медработников. Наше требование – повышение заработной платы медикам, – делится с УНИАН главный специалист ЦК профсоюзов по вопросам социальной защиты Лидия Гавриленко. – Они сегодня получают низкую зарплату, а правительство еще и принимает меры экономии бюджетных средств за счет работников бюджетной сферы, в том числе медицинских работников, такие как сокращение рабочего дня, применение отпусков без сохранения заработной платы, сокращение штата. Сегодня здравоохранение в состоянии гибели. И правительство ничего не принимает для спасения отрасли. Если зарплата и повышается, то пропорционально инфляции, которая съедает этот процент повышения, и в результате медики имеют мизерную зарплату, а их еще отправляют в бесплатные отпуска. Как выжить?

– Планируется уменьшение выплат зарплаты до 50% работающим пенсионерам. Учитывая, что в науке и медицине таких работающих почти 60% – это будет просто коллапс, – возмущается финансовый работник Киевского политехнического института Татьяна Андреевна. – Потому что молодые специалисты не совсем соответствуют своему званию, даже если это в дипломе написано.

Среди толпы заметно выделяются группки подростков под предводительством нескольких старших. Пожилая дама вытягивает из сумки булки и заботливо раздает окружившим ее юношам. У кого-то обнаруживается шоколадка, и они ее по-братски делят. Парни представляются студентами транспортного училища.

– А почему вы здесь оказались?

– Стипендию не платят, – обреченным голосом отвечают они.

– И давно?

– Уже три месяца.

Рядом проходят такие же молоденькие девушки.

– Почему вы не на занятиях? – обращаюсь к ним.

Они ничего не успевают ответить, так как тут же вступает в разговор пожилая женщина.

– Их сняли с занятий.

– Почему?

– Отстаивать свои права, чтобы вовремя платить стипендию.

– А что, есть задержки?

– У нас нет. У других студентов есть.

– Тут же не каждый сам за себя. Мы за всех работников, – включается в разговор молодой человек, представившись преподавателем Киевского индустриального колледжа Алексеем.

– Так почему вывели детей?

– Потому что они будут работать, в том числе и на строительстве. А где им работать, если наше строительство уже загнулось? Мы выпустим детей. Что дальше? Где будет работать эта молодежь? Дворниками? Так уже и для дворников мест нет. А правительство не чешется. Вы видели, как доллар скакнул? А зарплата наша не изменилась. Простите, ну что я могу купить на свою зарплату?

– Ваше основное требование повышение зарплаты?

– Да не надо повышения зарплаты!

– Стабильность, стабильность экономики, – подсказывает коллега.

– Задолбала эта стабильность! Надо чтобы все было нормально, чтобы работа была. А то поголовно увольняют людей.

В профсоюзной акции протеста принимают участие все социальные и возрастные группы: от совсем юных тинэйджеров до высохших стариков. Неподалеку от меня одна бабушка-коммунистка, уронив палку, на которую опиралась, распласталась на Майдане, ее подняли под руки такие же сухенькие подруги, и под красными флагами заковыляли дальше.

Пенсионеров-коммунистов на Майдане довольно много. Им бы дома сидеть и чаи попивать. Ан нет – все побастовать хочется.

– Я настоящий член профсоюза, – размахивая коммунистическим флагом гордо рассказывает бодрый, поджарый дедушка Николай Степанович и тут же в подтверждение своих слов, прямо как у Маяковского, достает из кармана брюк потертый красный профсоюзный билет. – Этому билету 60 лет. Я вступил в профсоюз и не меняю ни народ, ни родину. Я хочу, чтобы люди прекрасно жили, все: и рабочие, и крестьяне. А сейчас развал всего – профсоюзов, рабочего класса, крестьян. Господам теперь беда – все полезли в господа. Порядка нет, культуры нет, дисциплины нет. Почему? А потому что партия и народ должны быть едины как солнце, как земля, тогда и будет порядок и закон.

Все выглядит как хорошо спланированная акция. Митингующие призывают власть выработать четкую программу преодоления финансового кризиса, погасить задолженность по зарплатам бюджетникам и защитить население от безработицы.

Из рупоров раздается призыв выстраиваться в колонны и двигаться по направлению к зданию Кабинета министров. Весь Майдан окутывается гулом, криком, суетой. Человеческий водоворот постепенно стихает и выстроившиеся колонны под советское ретро “Три танкиста” и “Надежда – мой компас земной” движутся к Кабмину.

Анна Ященко