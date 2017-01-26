В СБУ отреагировали на жесткие заявления Польши о запрете на въезд мэру Перемышля в Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил председатель СБУ Василий Грицак.

"Мы действительно в курсе жестких заявлений МИД Польши, но я хочу отметить, что мэр города Перемышль дал оценку тому, что происходило в городе Перемышле, и осудил акты, которые были совершены участниками акции, как сказать, недружественные для Украины. И я думаю, что это (запрет на въезд в Украину - УНИАН) будет иметь определенные позитивные последствия для него, и сейчас этот вопрос находится в ведении внешнеполитического ведомства нашего государства", - сказал Грицак.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".

17 декабря мэра Перемышля Роберта Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.

"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой предоставить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля.

Вице-министр иностранных дел Польши заявил Ян Дзедзичак заявил, что, по его информации, СБУ имела сомнения относительно позиции мэра Хомы. «Эта аргументация непонятна, странна и неприемлема», - отметил вице-министр.

Также он заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. По его словам, если украинская сторона не отменит этого решения, то представители МИД Польши не будут присутствовать на Польско-Украинском форуме в Ряшеве, который начинается в пятницу.

Вице-министр отметил, что это будет только началом польской реакции, которая будет иметь действительно серьезные последствия.