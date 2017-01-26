Украина получила ноту Польши из-за запрета на въезд мэру Перемышля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Что касается запрета мэру Перемышля, мы получили ноту польской стороны, направили ее в компетентные органы Украины. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и министр иностранных дел Украины лично держит этот вопрос на контроле. Этот вопрос относится к компетенции СБУ”, - сказала Беца.

Читайте такжеЗапрет на въезд мэру Перемышля: Польша требует от Украины объяснений

Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2016 года в польском Перемышле участники "Марша орлят перемышльских и львовских", состоявшегося под патронатом мэра города, выкрикивали "Смерть украинцам". Посол Польши в Украине Ян Пекло предположил, что антиукраинский инцидент во время марша в Перемышле является провокацией, "в которой есть рука Кремля".

17 декабря мэра Перемышля Хому, который должен был прибыть во Львов, не впустили на территорию Украины. В СБУ объяснили, что ему запрещен въезд в страну на 5 лет за участие в антиукраинских мероприятиях и разжигание межнациональной розни.

"Запретили в 2016 году на 5 лет за деятельность, направленную во вред государственной безопасности Украины, а также в интересах обеспечения национальной безопасности и в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законами Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "Об основах национальной безопасности Украины", - уточнила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

18 января Посольство Польши направило МИД Украины ноту с просьбой представить полное объяснение обстоятельств для запрета на въезд в страну мэру Перемышля.

Вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что решение о запрете, выданное мэру Перемышля, вредит польско-украинским отношениям. Он выразил надежду, что запрет будет немедленно отменен.