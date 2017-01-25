В украинской делегации подтвердили намерение ПАСЕ голосовать по выборам на оккупированном Донбассе

Об этом он заявил на дебатах в ассамблее относительно функционирования демократических институций в Украине, пишет Европейская правда.

"Проект был подготовлен сбалансированный. Но я могу лишь развести руками по поводу того, что происходит сегодня", - заявил он.

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Арьев упрекнул докладчикам из-за внесения поправок, которые меняют суть документа. "Устные подпоправки грешат тем, что противоречат фактам и реальности. Если это компромисс, то это компромисс без учета интересов Украины", - заявил он.

В качестве примера он привел поправку о проведении выборов на Донбассе.

"То, что нам предлагают – противоречит даже Минским соглашениям", - считает Арьев.

Его поддержал член мониторингового комитета от Украины Сергей Соболев. "Это то же самое, если бы мы просили Грузию проводить и признавать выборы на оккупированных территориях. Это невозможно сделать", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в ПАСЕ хотят включить в резолюцию по Украине пункт о выборах в Раду на оккупированных территориях.