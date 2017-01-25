В ПАСЕ хотят включить в резолюцию по Украине пункт о выборах в Раду на оккупированных территориях - СМИ
Мониторинговый комитет ПАСЕ, который является ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал несколько внезапных правок, меняющих его содержание.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на несколько депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.
В частности, ассамблея поддержала одну из поправок, предложенных пророссийскими депутатами из леворадикальных партий, о недопредставленности в Верховной раде депутатов от восточноукраинских регионов.
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Один из докладчиков, Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия), с голоса предложил дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную раду на территориях, не контролируемых Украиной.
Мониторинговый комитет поддержал данное предложение.
После чего началась эмоциональная дискуссия украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но он уклонился от прямого ответа.