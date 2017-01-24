В ПАСЕ приняли украинскую резолюцию с требованием к РФ освободить политзаключенных

Об этом сообщает другой член делегации Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену.

«Жаль, что до меня так и не дошла очередь во время дебатов, хотя я заранее записывалась на них, ибо в своем выступлении планировала говорить именно о пленниках Кремля и гибридной информационной войне, которую РФ ведет против Украины, и против европейской демократии. Важно, что Европарламент, осознавая уровень угроз, которые стоят перед ЕС, приняли резолюцию противодействия российской пропаганде. Также планировала рассказать о старте общественного вещания в Украине», – написала Геращенко.

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Она отметила, что с украинской делегации смогла выступить только Елена Сотник, она поднимала вопросы глобальных и общих угроз в контексте информационной гибридной войны, обратила внимание на псевдожурналистские пропагандистские каналы, в частности , Russia Today, которые искажают картину мира.

«Поздравляем Володю Арьева с докладом. Требуем от РФ освободить украинских журналистов», – добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по словам депутата ПАСЕ от Литвы Эмануелиса Зингериса, представители государств-членов ЕС ожидают от Украины представление нового санкционного списка для расширения ограничений против россиян и жителей Крыма, причастных к преследованию крымских татар.