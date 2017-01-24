Украина может контратаковать: Порошенко заявил, что Киев в состоянии ответить на кибератаки России

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина способна ответить на кибератаки со стороны России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистьо сегодня в Хельсинки.

«Россия осуществляет кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение , и поэтому Украина может контратаковать. Но Украина - не единственная цель кибератак: все европейские страны и Соединенные Штаты - объекты кибератак, и это элемент гибридной войны», - заявил он.

Также президент Украины считает, что мировое сообщество должно сформировать новую структуру глобальной безопасности.

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«Мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ, так как после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась, так как она основана на Уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру глобальной безопасности, новые принципы глобальной безопасности », - добавил он.

Как сообщал УНИАН ранее, в конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в течение двух месяцев зафиксировано около 6,5 тысяч спланированных кибератак на сайты ведомств и государственных информационных ресурсов.

«Мы имеем дело с глобальным вызовом безопасности, который Россия бросает всему евроатлантическому сообществу», - заявлял президент.

Позже в Давосе Порошенко заявил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ. Президент подчеркнул, что в мире наблюдаются большие проблемы с глобальной безопасностью двух лидеров – президента Сирии Башара Асада и президента РФ Владимира Путина.

«Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения относительно ответственного лидерства. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью», - подчеркнул Петр Порошенко.