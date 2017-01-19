Порошенко обвинил "безответственных" Путина и Асада в проблемах с глобальной безопасностью

Президент Петр Порошенко рассказал, через кого в мире наблюдаются большие проблемы с глобальной безопасностью. Об этом глава государства рассказал в интервью CNN, передает пресс-служба президента.

В частности, согласно сообщению, Порошенко считает, что такая ситуация с глобальной безопасностью сложилась из-за двух лидеров – президента Сирии Башара Асада и президента РФ Владимира Путина.

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«Здесь, в Давосе, мы имели интересную тему для обсуждения относительно ответственного лидерства. Думаю, что из-за двух безответственных лидеров – Ассада и Путина, мы имеем большие проблемы с глобальной безопасностью», - подчеркнул Петр Порошенко.

Президент также добавил, что кибератаки являются частью гибридной войны РФ.

Как сообщал УНИАН, президент Сирии Башар Асад заявил, что Дамаск готов обсуждать без ограничений любые вопросы во время переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые должны состояться в Астане.

Позже стало известно, что российские Воздушно-космические силы и ВВС Турции начали первую совместную операцию в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.