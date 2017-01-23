Геращенко прокомментировал информацию об инсценировке покушения на него

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

"Относительно заявлений отдельных лиц, а также отдельных пророссийских сайтов о том, что якобы покушение на меня – это фейк, я предлагаю сообщить следующее – на следующем заседании суда в отношении двух лиц, которые были задержаны, они должны объяснить нашим гражданам, что же это такое за фейк?", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко. Главными мотивами покушения является деятельность сайта "Миротворец" и жесткая антироссийская деятельность Геращенко.

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Злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию. Геращенко сообщил, что правоохранители предупредили его о готовящемся покушении.

21 января Шевченковский районный суд Киева арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога. Согласно ст. 112 Уголовного кодекса, на основании которой открыто уголовное производство, в случае доказательства вины в суде им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.