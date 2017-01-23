Геращенко прокомментировал информацию об инсценировке покушения на него
Народный депутат Антон Геращенко сегодня прокомментировал слухи об инсценировке покушения на него, предложив спросить об этом задержанных во время судебного заседания.
Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
"Относительно заявлений отдельных лиц, а также отдельных пророссийских сайтов о том, что якобы покушение на меня – это фейк, я предлагаю сообщить следующее – на следующем заседании суда в отношении двух лиц, которые были задержаны, они должны объяснить нашим гражданам, что же это такое за фейк?", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 21 января стало известно о задержании двух ранее судимых граждан Украины, которые по указанию ФСБ РФ готовили покушение на народного депутата Украины Антона Геращенко. Главными мотивами покушения является деятельность сайта "Миротворец" и жесткая антироссийская деятельность Геращенко.
Читайте такжеГеращенко: как и покушение на меня, убийство журналиста Шеремета было организовано из России
Злоумышленники намеревались заложить взрывное устройство под автомобиль депутата, чтобы он подорвался на месте или во время движения. В соответствии с перехваченными разговорами, после совершения преступления они планировали сбежать в Россию. Геращенко сообщил, что правоохранители предупредили его о готовящемся покушении.
21 января Шевченковский районный суд Киева арестовал злоумышленников на два месяца без права внесения залога. Согласно ст. 112 Уголовного кодекса, на основании которой открыто уголовное производство, в случае доказательства вины в суде им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.