Литвин уже называет не только фамилии будущих кабминовцев, но и должности

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что в случае, если правительство предложит кандидатуры Сергея ТИГИПКО и Виталия ГАЙДУКА на роль «кризисных менеджеров» в экономическом блоке правительства, эти кандидатуры имеют высокие шансы на поддержку в парламенте.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику «Зеркалу недели» .

«Это - люди опытные, способные справиться с взложенной на них ношей кризисных менеджеров. Думаю, если правительство внесет эти кандидатуры, то у них высокие шансы получить необходимую поддержку парламента», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, С.ТИГИПКО в должности заместителя главы правительства мог бы обеспечить необходимую координацию действий между правительством и Национальным банком.

«Крайне важно, чтобы Национальный банк и экономические министерства говорили на одном языке. Приход С.ТИГИПКО на должность заместителя главы правительства, который курирует работу экономического блока, по моему мнению, мог бы этому способствовать. Поскольку он хорошо знает и работу правительства, и специфику Национального банка», - отметил В.ЛИТВИН.