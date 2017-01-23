Лавров хочет, чтобы Европа "убедила" Украину выполнить политическую часть Минска-2 до восстановления контроля над границей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сиярто.

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«Мы привлекли внимание к серьезной озабоченности, которую вызывают последние высказывания президента Порошенко, который безапелляционно заявил, что Украина не будет делать ничего из тех политических реформ, которые прописаны в Минских договоренностях, пока не будут безоговорочно выполнены все аспекты, касающиеся сферы безопасности, включая восстановление полного контроля украинских Вооруженных сил над границей с Россией. Иначе, как он подчеркнул, мы не перейдем к реализации политических положений Минских договоренностей», - сказал Лавров.

«Это прямо противоречит тому, что записано в комплексе мер, где сказано, что лишь после выполнения всех без исключения положений, включая проведение амнистии, обеспечение особого статуса Донбасса, закрепление этого статуса в конституции Украины на постоянной основе и проведение выборов под контролем ОБСЕ, лишь после всего этого будет восстановлен полностью контроль над российско-украинской границей», - заявил он.

По словам Лаврова, на переговорах с венгерским коллегой была подтверждена безальтернативность выполнения комплекса мер, который был подписан в Минске в феврале 2015 года.

«Надеемся, что те страны Евросоюза, которые выступают гарантами минских договоренностей, а их наряду с Россией и Украиной подписали, как вы знаете, Германия и Франция, надеемся, что в Париже и Берлине обратят внимание на это неподобающее заявление президента Порошенко, который пытается увильнуть от своих обязательств», - заявил Лавров.

Как сообщал УНИАН, 22 января Порошенко заявил, что Украина соблюдает Минские соглашения, как бы трудно это ни давалось.

Также Порошенко заявил, что до решения вопросов безопасности на Донбассе изменения в Конституцию в части децентрализации и любые другие политические вопросы урегулирования конфликта не будут стоять на повестке дня.

«В нелегком диалоге убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных войск и техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украинско-российской границы, - сначала со стороны ОБСЕ, а затем и непосредственно наших славных пограничников», - заявил Порошенко.

«До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию», - добавил президент.

*** Верховная Рада 31 августа 2015 года приняла в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Однако окончательное принятие было заблокировано из-за наличия в соответствующем законопроекте нормы об особенностях осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Представляя законопроект в парламенте, народный депутат Степан Кубив (БПП) пояснил, что проект не предоставляет Донбассу особый статус, а лишь предполагает возможность специфического порядка осуществления местного самоуправления в отдельных административно-территориальных единицах Донецкой и Луганской областей, которые будут определяться отдельным законом.