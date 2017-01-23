Эксперт озвучил два сценария "возвращения" Донбасса Украине на "условиях" РФ

Такое мнение в интервью ONLINE.UA выразил политолог Георгий Чижов.

"Минские соглашения в стратегическом плане — тупик, но они позволили остановить полномасштабную войну и уже почти два года не дают ей разгореться вновь. Важно не поддаваться на совместное давление РФ и западных партнёров и не создавать псевдофедерацию по боснийскому образцу: из частей, которые ненавидят друг друга и блокируют друг другу возможность движения хоть куда-нибудь. Да, возможно, через 10 лет вернуть эти территории будет ещё сложнее, чем сейчас. Но сегодня для Украины важно не втянуться в большую войну и не согласиться на губительные для будущего страны варианты мира", — сказал он.

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Политолог прокомментировал слова замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки о том, что осенью начнётся процесс возвращения оккупированных территорий Донбасса.

"Не понимаю, что он имеет в виду. Слово "возвращение" может означать, что угодно, включая насильственное впихивание части Донбасса на кремлёвских условиях. Увидим", — отметил Чижов.

Он объяснил, что, по его мнению, значит "впихнуть Донбасс на кремлевских условиях". "Для российского руководства задача-максимум — сформировать аналог Боснии и Герцеговины после Дейтонских соглашений. Чтобы один или два субъекта входили в состав Украины чисто формально, зато имели возможность блокировать любую внешнеполитическую инициативу. Задача-минимум, думаю, скромнее — вернуть территории на более приемлемых для Киева условиях, которые, тем не менее, должны позволить Москве сохранить лицо", — считает политолог.

Он полагает, что условия возвращения Донбасса будут обсуждаться с президентом США Дональдом Трампом.

"Если для простых россиян возврат Донецка и Луганска будет выглядеть поражением, у президента довольно быстро обвалится рейтинг, и центробежные процессы в стране резко ускорятся. Скорее всего, условия "сделки по Донбассу" будут в ближайшее время обсуждать с Трампом. Руководители Франции и Германии, по ощущениям, готовы одобрить любое решение, которое положит конец войне, но на полное игнорирование мнения украинской стороны они не пойдут. Поэтому следует ожидать попыток Кремля более-менее элегантно избавиться от подконтрольной ему части Донбасса. Если это не удастся, ситуация останется примерно такой, какую мы наблюдаем сегодня", — отметил Чижов.

Ранее Тука заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса от боевиков и российских военных начнется уже осенью 2017 года. Причиной тому называется прекращение экономической поддержки Россией так называемых "республик" на Донбассе.