Тимошенко добровольно в отставку не уйдет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что добровольно в отставку не уйдет, как бы тяжело ей ни было работать в должности главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала в программе «Шустер Live» на телеканале «Украина».

«Если даже, вот вдумайтесь, мне станет очень тяжело, и я захочу бросить все это и идти отдыхать, я, кстати, никогда такого не сделаю, пока этого не сделает парламент (не отправит в отставку правительство - УНИАН) и взамен не приведет другое правительство, если захочет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что должна исполнять обязанности премьер-министра, даже если парламент отправит правительство в отставку, пока не будет назначено новое правительство.

«Я делаю то, что я должна делать на своей должности. Мы все от «А» до «Я» понимаем, знаем и делаем… У нас были такие случаи в стране, когда премьер-министры бросали свои бумаги и уходили - были такие случаи, потом они становились президентами.

Хочу вам сказать, что я не брошу свой пост до тех пор, пока не сменит Верховная Рада (правительство – УНИАН) и не назначит другого человека, который будет за это отвечать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, несмотря на то, что многие в Украине мечтают, чтобы она ушла в отставку, этого никогда не будет.