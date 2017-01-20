На Банковой объяснили, почему Порошенко проигнорировал украинский ланч Пинчука в Давосе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Елисеев отметил, что Порошенко в рамках участия в 47-м заседании ВЭФ в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций.

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Отвечая на вопрос относительно отказа президента посетить завтрак, организованный украинским бизнесменом Пинчуком, заместитель главы АП отметил: «Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация Пинчука в СМИ) форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, перестал быть таковым».

Елисеев в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не торговала и не будет торговать своими территориями».

«Мы хотели бы, чтобы этот вопрос не был больше предметом каких-либо дискуссий», - добавил он.

Заместитель главы АП отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США.

«Такого типа статьи и инсинуации, к сожалению, не создают позитивный фон для переговоров, чтобы прекратить агрессию и восстановить наш суверенитет и территориальную целостность», - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, решение об отказе Порошенко от участия в украинском ланче было принято после публикации в газете The Wall Street Journal статьи Пинчука с предложениями по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Пинчук считает, что условий для проведения справедливых местных выборов на временно оккупированной части Донбасса невозможно достичь, пока Украина не восстановит полный контроль над теми территориями, но предложил не обращать внимание, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированы Россией, и попробовать провести там местные выборы.

Также он предложил украинским властям подумать над временным отказом от членства в Европейском Союзе и от вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.