Порошенко решил не посещать украинский ланч Пинчука в Давосе - СМИ

Об сообщает LB.ua со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел.

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По их информации, решение принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями относительно урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

"Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет", - заявил источник.

Напомним, Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит украинский ланч, в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет 17-20 января.