В ВСУ оценили угрозу для Украины от комплекса С-400, развернутого Россией в оккупированном Крыму

Об этом рассказал начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский, передает Обозреватель.

"Задача системы – противовоздушная оборона, это не наступательное вооружение. Поэтому в России так спокойно говорят об этом – они дают понять, что это оборонительное вооружение", - заявил эксперт.

Крыжановский также рассказал о том, что "у ВСУ есть аналогичные комплексы, они несут охрану воздушного пространства Украины".

Читайте такжеРоссия перебросила в оккупированный Крым зенитную ракетную систему С-400

По его словам, "прямой угрозы от этого комплекса для Украины не исходит", а беспокоиться следует только по тому поводу, что "в Крыму, на украинской территории, Россия серьезно окапывается".

Отвечая на вопрос, имеется ли на территории оккупированного Крыма вооружение для нанесения ударов по другим государствам, Крыжановский заявил: "Нет, по нашей информации, Россия ничего подобного там не устанавливала". И добавил: "Это все легко контролируется с помощью спутников. Страны НАТО, в первую очередь, США отслеживают это".

Ранее УНИАН сообщал, что зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в оккупированном Крыму.