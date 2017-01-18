Депутат Бундестага отреагировала на статью Пинчука о "болезненных компромиссах" с Россией

Например, Пинчук полагает, что для проведения свободных и честных выборов на Донбассе не будет никаких шансов до тех пор, пока Украина не вернет себе полный контроль над своей территорией, передает ИноСМИ.

Вместе с тем, он предлагает не обращать внимания на это обстоятельство и признать местные выборы. Однако, по словам Бек, это узаконит положение самозваных лидеров, которые жестоко управляют Донбассом, а также, вне всяких сомнений, получают указания, финансовую и военную помощь из Кремля.

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"Чтобы выдвигать какие-то политические предложения о компромиссах в Украине, для начала надо установить, каковы истинные намерения Кремля. Действительно ли Москва по-настоящему заинтересована в стабилизации в Украине, или Донбасс для нее — лишь вечный источник нагнетания беспорядков?" - отметила депутат бундестага.

По ее словам, никто не знает, к каким договоренностям придут избранный президент США Трамп и Путин.

"Пошаговый подход к обеспечению будущего свободной Украины возможен только в том случае, если Москва даст надежные гарантии признания независимого пути развития этой страны, если будет отброшена идея ограниченного суверенитета Украины, если Кремль прекратит игнорировать Будапештский меморандум, обещавший Киеву территориальную целостность, но нарушенный без каких-либо последствий. Это должны иметь в виду все, кто добивается реализации Минских соглашений на основе компромиссов", - подытожила Бек.

Ранее Wall Street Journal опубликовал официальный ответ администрации Порошенко на скандальную статью миллиардера Виктора Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить крымским вопросом и стремлением к членству в ЕС и НАТО для решения конфликта на Донбассе.