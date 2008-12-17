Черномырдин отрицает возможность претензий на Крым

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН отрицает возможность выдвижения Россией территориальных претензий на Крым.

"Не надо все в кучу валить, смешивая словесную трескотню и законы! Не хватало еще границы переносить! Не дай Бог еще в этом увязнуть!", - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН в интервью газете "Аргументы и факты" (№51), отвечая на реплику журналиста о том, что некоторые российские политики призывают запустить процедуру возвращения Крыма.

При этом посол РФ отметил: "Слишком дорогая эта земля, политая кровью наших солдат. И жалко, что некоторые политики научились только заборы городить между украинским и российским народами. В то время как едешь по Европе - и только по указателям понимаешь, где ты: во Франции или в Италии".