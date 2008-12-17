Онопенко сдал депутатам судью, у которого нашли мешки денег

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады Украины представление Генеральной прокуратуры Украины о даче согласия на арест судьи Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА.

Такое решение принято в соответствии со статьей 126 Конституции Украины, статьи 13 Закона Украины «О статусе судей» и статьи 218 Регламента Верховной Рады Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ.

Основанием для представления является расследование Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела в отношении И.ЗВАРИЧА, которое было возбуждено 2 декабря 2008 года.

"Как отмечается в представлении Генеральной прокуратуры, в ходе досудебного следствия установлено, что И.ЗВАРИЧ, работая судьей Львовского апелляционного административного суда и занимая административную должность председателя указанного суда, в октябре 2007 года получил от гр. И.И.ЗАЛИЗНОГО взятку в размере 100 тысяч долларов США за выполнение действий с использованием своего служебного положения и предоставленной ему власти судьи в интересах третьих лиц", говорится в сообщении ВСУ.

7 декабря 2008 года И.ЗВАРИЧУ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере).

Допрошенный 7 декабря 2008 года при предъявлении обвинения И.ЗВАРИЧ отказался отвечать на вопросы следователя и давать показания по существу предъявленного обвинения, говорится в представлении Генеральной прокуратуры.

Несмотря на это, вина И.ЗВАРИЧА в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины, доказана, утверждают в Генеральной прокуратуре, и в настоящее время подтверждается собранными по делу доказательствами.

7 декабря 2008 года И.ЗВАРИЧУ в присутствии его защитников мерой пресечения была избрана подписка о невыезде из постоянного места проживания. Было предупреждено и о том, что в случае нарушения подписки о невыезде мера пресечения может быть изменена в соответствии со ст.151 Уголовно-процессуального кодекса Украины на более суровую.

С 3 декабря И.ЗВАРИЧ находился на стационарном лечении в медицинском центре «Богдан» и ГУ «Клиническая больница Львовской железной дороги». В ночь на 12 декабря 2008 года, И.ЗВАРИЧ самовольно оставил больницу, сообщает Генеральная прокуратура, оставив в палате больницы записку, в которой признавал факты получения взяток.

По месту постоянного проживания И.ЗВАРИЧ отсутствует, место его пребывания на данный момент неизвестно. Таким образом, обвиняемый И.ЗВАРИЧ уклоняется от следствия и своими действиями препятствует установлению истины по делу (гл.13 УПК Украины).

12 декабря 2008 года по делу вынесено постановление об объявлении розыска обвиняемого И.ЗВАРИЧА.

На основании изложенного, и учитывая тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется судья И.ЗВАРИЧ, с целью предотвращения его попыток уклониться от следствия и суда, помешать установлению истины по уголовному делу и продолжить преступную деятельность, и внесено представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на задержание и арест (взятие под стражу) судьи Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА.

Председатель Верховного Суда Украины В.ОНОПЕНКО, рассмотрев предоставленные материалы, поддержал данное представление и внес его на рассмотрение Верховной Рады Украины, сообщили в пресс-службе ВСУ.

По Конституции Украины (ст. 126), согласие на задержание или арест судьи до вынесения судом обвинительного приговора дает Верховная Рада.

На должность судьи Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧ назначен бессрочно в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины от 9 февраля 2006 года №3432-ІV. Президент Украины своим Указом от 20 ноября 2006 года №988/2006 назначил его на административную должность председателя указанного суда сроком на пять лет. Указом Президента Украины от 4 октября 2007 года №946/2007 «О награждении государственными наградами Украины юристов» И.ЗВАРИЧУ присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Украины».

Как сообщал УНИАН, 2 декабря в отношении председателя Львовского апелляционного административного суда И.ЗВАРИЧА Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупных размерах. Во время обысков на местах работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного административного суда работники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

Сам И.ЗВАРИЧ заявлял, что «уголовное дело в отношении него сфабриковано».

9 декабря на пресс-конференции И.ЗВАРИЧ, в частности, заявил: "Миллион долларов США, который был изъят у меня дома, – это не взятка, это мои личные деньги, которые я одолжил у своего товарища для строительства собственного дома". По словам И.ЗВАРИЧА, «еще в 1993 году я получил земельный участок возле Львова. Для его застройки одолжил 1,9 млн. долларов США у своего товарища Владимира КОСЕНКО. Часть из этих денег я использовал, детальные записи о том, на что ушли эти деньги, содержались в тетради, которая лежала дома на моем столе, и которая также была изъята".

Также И.ЗВАРИЧ заявил, что в одном из мешков с деньгами, которые были изъяты в его кабинете, были деньги, которыми гости «засевали» в кабинете И.ЗВАРИЧА во время открытия помещения суда в июне этого года, и он их планировал «отдать церкви».