Суд перенес рассмотрение жалобы прокуратуры на отказ отстранить Охендовского с должности председателя ЦИК

Апелляционный суд Киева перенес на 30 января рассмотрение жалобы прокуратуры на решение Соломенского районного суда об отказе в отстранении от должности председателя ЦИК Украины Михаила Охендовского.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

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«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на определение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 21 декабря 2016 года об отказе в отстранении от должности в отношении Охендовского М.В., отложено до 30 января 2017 года (12 час. 00 мин.) по ходатайству защитников в связи с занятостью в другом судебном заседании и проведением следственных действий с Охендовським М.В. в Национальном антикоррупционном бюро Украины», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и глава ЦИК Охендовский.

Прокуратура объявила Охендовскому подозрение в получении взяток в особо крупных размерах. По данным НАБУ, общая сумма взяток, которые получил подозреваемый, составляет более 160 тыс. долларов.

Председатель ЦИК отвергает все обвинения и уверяет, что докажет свою невиновность и не будет убегать из Украины.

21 декабря 2016 года судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец не удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Охендовского от должности на два месяца.