В НАБУ заявили о законности обысков в Центризбиркоме

Их осуществлено на основании постановления Соломенского районного суда города Киева во время досудебного расследования так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов.

Об этом сообщается на официальном сайте НАБУ.

Обыски проведены сразу после сообщения о подозрении председателю ЦИК в аэропорту Борисполь.

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Во время обыска детективы Бюро ничего не изымали. За процессом наблюдали представители ЦИК, которые не сделали письменных замечаний относительно повреждений техники, о чем свидетельствует подписанный ими собственноручно протокол по результатам обыска. Поэтому обвинения в адрес детективов Бюро в повреждении компьютерной техники, а также нарушении законодательства при проведении обысков являются безосновательными.