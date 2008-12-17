Лавринович: коалиция живет только благодаря фракции КПУ

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ считает, что настоящей коалиции в парламенте нет.

Об этом он сказал в эфире УТ-1 в программе «Точка зрения».

«Коалиция может существовать только тогда, когда есть 226 и больше», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

По его словам, сегодня «этого нет».

А.ЛАВРИНОВИЧ считает, что коалиция «живет только благодаря фракции КПУ». По его словам, если бы фракция КПУ не голосовала за законопроекты, то повторилась бы ситуация, которая была летом этого года.

По его словам, в таком случае не удалось бы достичь результативного голосования в парламенте, и все бы видели «что коалиции нет, парламент не дееспособен».

Первый заместитель председателя ВР считает, что ответственность за ситуацию должна нести и фракция КПУ, которая голосует вместе с теми, кто провозгласил коалицию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Верховной Раде Украины было официально объявлено о подписании коалиционного соглашения между фракциями БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона” и Блоком Литвина. Соответствующее заявление перед закрытием пленарного заседания сделал председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Он напомнил, что 9 декабря было объявлено о создании коалиции «трех». А сегодня заключено соглашение о создании коалиции «Национального развития, стабильности и порядка».