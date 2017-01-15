Нацгвардия просит прокуратуру и СБУ проверить заявления Билецкого

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии на своем официальном сайте.

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В НГУ пояснили, что 14 января Билецкий через средства массовой информации сделал заявление, которое дискредитирует деятельность Национальной гвардии Украины. В частности, он утверждал, что на руководящих должностях в НГУ находятся откровенные сепаратисты, и что руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, ибо в самой структуре действует системная коррупция.

«Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь», - говорится в сообщении.

При этом в Нацгвардии подчеркнули, что с начала 2017 года в главное управление НГУ не поступало никаких документов от народного депутата Билецкого по поводу информации, указанной в этом публичном заявлении.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины, лидер «Азова» Билецкий обвинил руководство Национальной гвардии в прямом покрывательстве офицеров-сепаратистов, что несет угрозу обороноспособности нашей страны.

Об этом он заявил в своем блоге на «Украинской правде» и назвал конкретные фамилии офицеров, которые занимают руководящие должности в НГУ.

Кроме того, он заявляет о наличии коррупционной составляющей в Национальной гвардии, и что эта система «крадет каждую третью гривню». Депутат пообещал вскоре со своей командой обнародовать соответствующие факты.

Также лидер «Азова» заявил «систематическом уничтожении добровольческих батальонов, которое осуществляет руководство Национальной гвардии».

Билецкий возложил ответственность за ситуацию в Нацгвардии на президента Украины, главного военного прокурора, министра внутренних дел и главу Службы безопасности.