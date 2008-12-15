Нардепы оставили в покое администратора Проминвестбанка

Народные депутаты прекратили блокировать кабинет Временного администратора «Проминвестбанка» Владимира КРОТЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Как сообщал УНИАН, сегодня на 15.00 была запланирована пресс-конференция В.КРОТЮКА. Перед ее проведением член дирекции Временной администрации «Проминвестбанка» Андрей ШВЕЦ сообщил журналистам, что временный администратор заблокирован народными депутатами в собственном кабинете, в связи с чем пресс-конференция отменяется.

«Мы не разглашаем, какими именно депутатами был заблокирован В.КРОТЮК», - сказали УНИАН в пресс-службе банка.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) - акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

По данным временного администратора Владимира КРОТЮКА, в ноябре т.г. австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». По его данным 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест», еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

В СМИ владельцами бенефициарными 68% называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.