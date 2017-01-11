Мир ожидает от США лидерской роли в поддержании мира - Яценюк о возможных санкциях против РФ

«Многие события в мире вызывают естественное беспокойство Украины относительно единства демократических государств вокруг цивилизованных принципов мироустройства и для противодействия агрессии России. Именно поэтому с особой поддержкой отношусь к инициативе десяти сенаторов Соединенных Штатов из Республиканской и Демократической партий ввести расширенные, всеобъемлющие и (что особенно важно) отраслевые санкции против Кремля, выводя санкционную политику на новый уровень», - написал на своей странице в Facebook лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

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О таком подходе и такой коллективной политике, по его словам, шла речь и во время его визитов в Вашингтон, и во время последних встреч с американскими партнерами в Киеве.

Арсений Яценюк подчеркнул, что мир ожидает от США лидерской роли в поддержании международного мира и безопасности.

«Ожидаем от новой администрации США волевых и эффективных решений для усмирения российского агрессора. Полагаемся на единство всех политических сил Соединенных Штатов вокруг поддержки Украины», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Украина воюет не только за себя. Украина борется за свободу всего свободного мира», - написал Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, ранее 10 американских сенаторов предложили законопроект об усилении санкций в отношении России за кибератаки, совершенные во время президентских выборов в США.

В частности, ограничения коснутся энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в покупку суверенного долга России.

Законопроект также предусматривает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России.

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом.