Тимошенко назвала врагами Украины тех, кто говорит, что коалиции нет

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что на сегодняшний день у Верховной Рады есть возможность нормальной работы, и демократическая коалиция в ней существует де-юре и де-факто.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с членами Кабинета министров по вопросам разработки макропоказателей на 2009 год.

Премьер отметила, что продуктивность работы Верховной Рады подтверждается голосованием на прошлой неделе по важным антикризисным законопроектам.

«Верховная Рада заработала, заработала стабильно и надежно, и я надеюсь, что эту работу уже никакие политические интриги разрушить не смогут», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что заявления различных политиков и народных депутатов, которые фактически дискредитируют решение о создании коалиции, - это «работа и заявления врагов Украины, людей, которые работают против интересов Украины, людей, которые сегодня любой ценой продолжают борьбу за власть».