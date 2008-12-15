День рождения Луценко: цветы от Тимошенко и звонок Ющенко

Вчера министр внутренних дел Юрий Луценко отпраздновал свое 44-летие. Как выяснила «Сегодня», его поздравили все главные должностные лица государства, но - по-разному. Новоизбранный спикер Владимир Литвин вчера приехал к имениннику лично, чтобы подарить икону. Правда, несмотря на то, что спикер - историк-профессионал, а министр - большой любитель истории, икона оказалась современной.

Премьер Юлия Тимошенко передала своему подчиненному большой букет цветов.

Самым скромным оказалось поздравление президента, но Виктор Ющенко позвонил с самого утра. Впрочем, учитывая отношения, которые в последнее время существуют между ним и Луценко, даже звонок - уже немало, пишет газета.