День рождения Луценко: цветы от Тимошенко и звонок Ющенко
09:31, 15 декабря 2008Политика
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Министр отпраздновал свое 44-летие
Вчера министр внутренних дел Юрий Луценко отпраздновал свое 44-летие. Как выяснила «Сегодня», его поздравили все главные должностные лица государства, но - по-разному. Новоизбранный спикер Владимир Литвин вчера приехал к имениннику лично, чтобы подарить икону. Правда, несмотря на то, что спикер - историк-профессионал, а министр - большой любитель истории, икона оказалась современной.
Премьер Юлия Тимошенко передала своему подчиненному большой букет цветов.
Самым скромным оказалось поздравление президента, но Виктор Ющенко позвонил с самого утра. Впрочем, учитывая отношения, которые в последнее время существуют между ним и Луценко, даже звонок - уже немало, пишет газета.
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