Литвин не хочет браться за изменения к Конституции минимум год

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предлагает минимум на год отложить внесение изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Умани, где находится с рабочей поездкой.

По словам В.ЛИТВИНА, изменения в Конституцию необходимо вносить, «но не сегодня». «Минимум на один год необходимо отложить разговоры об изменениях в Конституцию Украины», - подчеркнул Председатель ВР. По его мнению, это можно делать после проведения президентских выборов.

Говоря о необходимости изменений в избирательное законодательство, Председатель ВР отметил, что сегодня они не актуальны, поскольку следующие выборы в парламент состоятся в 2012 году. В.ЛИТВИН отметил, что должна быть возобновлена система, когда депутаты закреплены за округами.