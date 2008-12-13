Литвин в понедельник пойдет на согласование к Тимошенко

В понедельник, 15 декабря, планируется встреча Председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО для согласования вопросов для рассмотрения в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Умани В.ЛИТВИН.

Он отметил, что фракция Блока Литвина не настаивает на кадровых вопросах относительно представительства в правительстве. В то же время спикер добавил, что у политической силы, которую он представляет, есть достаточно профессионалов, которые могли бы работать в правительстве.

Он подчеркнул, что во время встречи будет обсуждаться и согласовываться перечень вопросов, которые должны быть рассмотрены и приняты парламентом для улучшения ситуации в стране.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что факт разблокирования работы парламента «вводит кое-кого в нервно-коматозное состояние». Он не исключает, что некоторыми политическими силами могут быть инициированы вопросы, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. Также, отметил спикер, в парламенте могут «педалироваться темы, которые не имеют отношения к работе парламента”.

Председатель ВР заверил, что «эта политика не будет реализована», поскольку в случае, когда парламент не будет выполнять свои функции по принятию законов, то тогда «действительно будет говорить улица».

Он вновь заявил о необходимости вместе с Президентом Украины и премьер-министром Украины определить приоритетные вопросы для решения. В то же время В.ЛИТВИН понимает «утопичность» своих предложений в то время, когда «происходит мобилизация на очередную войну». Он отметил, что сделает все для того, чтобы очередная война не состоялась».