Тимошенко утверждает, что пригласила только лучших

По мнению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, правительство пригласило для консультаций лучших международных советников – компании Credit Swiss и Black Stone.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявила сегодня на пресс-конференции.

«Мы привлекли лучших советников, которых мы считали необходимым пригласить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Говоря о достоинствах банка Credit Swiss, она отметила, что он консультировал правительство Великобритании и Казахстана и имеет большой опыт работы в этой сфере. Компания Black Stone, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, очень высоко оценена руководством МВФ. «Я считаю, что советники выбраны правильно и согласно действующему законодательству», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что правительство привлекает две иностранные компании в качестве финансовых советников.

«Эти компании будут привлекаться правительством в качестве финансовых советников. Сейчас сложная международная финансовая ситуация, и нужно участие ведущих финансовых учреждений - а эти компании и представляют ведущие финансовые учреждения - для того, чтобы обеспечить приток и иностранных ресурсов и внешнего финансирования», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По предложению вице-премьер-министров Григория НЕМЫРИ и А.ТУРЧИНОВА, правительство одобрило проект договора между Кабинетом министров Украины и компанией Black Stone Group International, которая определена финансовым советником правительства. Кроме того, в качестве финансового советника будет привлекаться компания Credit Swiss для урегулирования вопросов, связанных с кредитованием «Укравтодора».