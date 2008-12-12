У Литвина намекают, что коалицию тянут за хвост

Проект соглашения о создании коалиции в составе БЮТ, блока “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина полностью согласован, однако пока непонятны причины промедления с его подписанием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат от Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, по результатам вчерашнего заседания группы, которая проводит переговоры, текст соглашения ни у кого не вызвал никаких замечаний.

«То есть подтверждается мнение, что причина совсем не в коалиционном соглашении, а в других вещах», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

По его словам, сегодня пока нет планов провести заседание группы.

Депутат также заметил, что к тексту коалиционного соглашения не высказывали свои замечания не только представители БЮТ и Блока Литвина, а даже “Нашей Украины”, входящей во фракцию НУ-НС.

«Фактически соглашение уже готово», - сказал он.