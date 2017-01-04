Полторак рассчитывает на улучшение сотрудничества с Пентагоном

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в интервью «5 каналу».

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По его словам принятия оборонного бюджета США, в котором заложена военная помощь Украине является свидетельством того, что сотрудничество между Минобороны Украины и Пентагоном будет продолжено.

«Те встречи, которые я проводил в конце года свидетельствуют о том, что Украина остается в плоскости интересов по построению в нашей стране демократического общества со стороны США и наша дружная, конструктивная работа с министерством обороны США будет продолжена», - заявил он.

«Помощь, которую они оказывали, будет продолжена. Я думаю, что свидетельством этого является как раз прибытие в Украину сенатора Маккейна, который был в конце года и те вопросы, которые мы проговаривали были чрезвычайно конструктивными и мы убеждались в том, что эта работа будет продолжена, работа по улучшению нашего сотрудничества с министерством обороны США» - заверил Полторак.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря 2016 президент Украины Петр Порошенко вместе с американскими сенаторами Джоном Маккейном, Линдси Грэмом и Эми Клобучар посетили командный пункт сил АТО в районе Широкино и выступили с речами перед военными в Мариуполе.

24 декабря президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама подписал бюджет США на 2017 год на потребности национальной обороны, в котором такая помощь Украине на безопасность увеличена до 350 млн долл.