В Кремле больше двух часов длится встреча Януковича и Путина

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сейчас встречается с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ в Кремле. Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к Администрации президента России.

По данным собеседника агентства, встреча началась около 22.00 по московскому времени и длится уже свыше двух часов. Источник не уточнил, какие именно вопросы обсуждаются, а также по чьей инициативе эта встреча проходит.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский премьер отбыл из Киева с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого первую половину дня провел в Брюсселе, после чего отбыл в Москву, где запланированы его встречи на утро 22 сентября с председателем правления ОАО “Газпром” Алексеем МИЛЛЕРОМ и главой Правительства России Михаилом ФРАДКОВЫМ. 20 сентября министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявлял о возможности подписание в ходе визита премьера к Москве ряда документов по сотрудничеству в энергетической сфере.

Вероятно, ночная встреча вызвана тем, что завтра Владимира ПУТИНА не будет в Москве, он начинает двухдневный визит во Францию.