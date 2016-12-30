США еще не сказали последнего слова по Донбассу – АП

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

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"Мы очень надеемся на присоединение к "нормандскому" формату США. Считаем, что с приходом новой администрации позиция Штатов будет более наступательной и инициативной. Мне кажется, что США еще не сказали последнего слова в процессе мирного урегулирования", – отметил Елисеев.

По его словам, официальный Киев надеется, что следующий год принесет более содержательные результаты работы "нормандского" формата.

"Но тут важное значение будут иметь результаты президентских выборов во Франции", – подытожил замглавы АП.

Ранее в США заявили, что пока не собираются присоединяться к встречам в четырехстороннем формате лидеров Германии, Франции, Украины и России ("нормандском формате") для решения конфликта на востоке Украины.