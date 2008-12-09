Литвин распустил Раду до четверга

Вечернее заседание закрыто

Следующее пленарное заседание Верховной Рады Украины состоится в четверг, 11 декабря, а завтра пройдут парламентские слушания. Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 376 из 435 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Парламентские слушания начнутся 10 декабря в 10.00. Вечернее заседание парламента закрыто.

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