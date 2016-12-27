Освобождением женщин из плена руководила Москва: в "ДНР" даже не знали, кого отпускают – СМИ

Такой вывод следует из записи телефонного разговора «руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью администрации главы «ДНР» Елены Алексеевой с корреспондентом пропагандистского телеканала LifeNews, который обнародован в сети.

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На вопрос корреспондента, «кто такие Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?», о передаче которых сделали заявление лидеры «ДНР» и «ЛНР», Елена Алексеева ответила: «Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что нас не поставили в известность об этом заявлении даже».

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, сегодня представители боевиков заявили, что передали украинской стороне двух женщин, которые находились в плену.

Эту информацию позже подтвердили в Минобороны Украины.