Освобождением женщин из плена руководила Москва: в "ДНР" даже не знали, кого отпускают – СМИ
Освобождение двух женщин из плена боевиков было осуществлено по приказу Москвы, при этом представители «ДНР» не знали, кого они отпускают.
Такой вывод следует из записи телефонного разговора «руководителя департамента информационной политики и связей с общественностью администрации главы «ДНР» Елены Алексеевой с корреспондентом пропагандистского телеканала LifeNews, который обнародован в сети.
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На вопрос корреспондента, «кто такие Анжелика Преснякова и Ольга Сворак?», о передаче которых сделали заявление лидеры «ДНР» и «ЛНР», Елена Алексеева ответила: «Я не знаю, кто это. Я сейчас с Москвой ссорюсь. Потому что нас не поставили в известность об этом заявлении даже».
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Напомним, сегодня представители боевиков заявили, что передали украинской стороне двух женщин, которые находились в плену.
Эту информацию позже подтвердили в Минобороны Украины.