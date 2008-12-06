На должность главы УНП выдвигались три кандидатуры

Юрий КОСТЕНКО переизбран председателем Украинской народной партии на Х отчетно-выборном съезде УНП, состоявшемся 6 декабря в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, на должность главы партии выдвигались три кандидатуры: Ю.КОСТЕНКО, председателя Ровенской областной организации УНП Василия ЧЕРВОНИЯ и председателя Черкасской областной организации Леонида ДАЦЕНКО.

По результатам тайного голосования, в котором приняли участие 1324 делегата, за Ю.КОСТЕНКО проголосовали 855, за В.ЧЕРВОНИЯ – 407, за Л.ДАЦЕНКО – 62 делегата.

Кроме того, на съезде избраны шесть заместителей председателя партии: Александр СЛОБОДЯН, Ярослав ДЖОДЖИК, Иван ЗАЕЦ, Андрей ДАВИДЕНКО, Богдана СОКОЛОВСКИЙ и Анна СКРИПНИК.

Первым заместителем председателя УНП избран И.ЗАЕЦ.