Заседание КСУ по делу об отмене е-декларирования перенесено из-за неявки бывших соратников Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в здании КСУ сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

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По ее словам, народные депутаты не явились сегодня в КСУ и не проинформировали суд о причине неявки. Кроме того, Лутковская добавила, что она, как уполномоченный Верховной Рады по правам человека, намерена защищать оспариваемые нормы законодательства. "Я считаю, что электронное декларирование никоим образом не нарушает права человека. Но Конституционный суд должен рассмотреть все аспекты дела и высказаться по этому поводу", - отметила Лутковская.

В свою очередь представитель Верховной Рады в Конституционном суде Анатолий Селиванов отметил, что неявка субъекта конституционного представления делает невозможным рассмотрение любого вопроса в Конституционном суде. Также он добавил, что законодательство не предусматривает рассмотрение представления без субъекта представления, даже если он постоянно не будет являться на рассмотрение данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, сегодня КСУ в форме устного слушания должен был начать рассмотрение дела по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

С требованием рассмотреть конституционность ряда положений закона «О предотвращении коррупции» по е-декларирования в КСУ еще в декабре 2015 года обратились 48 народных депутатов, в основном - бывшие соратники экс-президента Виктора Януковича.

Они просили отменить обязанность декларировать имущество членов семьи, объекты незавершенного строительства, ценное движимое имущество, наличные средства, финансовые обязательства, сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сведения об объектах декларирования, принадлежащих третьим лицам, но которыми пользуются декларант или члены его семьи.

Кроме того, депутаты просили запретить Национальному агентству по предупреждению коррупции: пользоваться реестрами и информационными базами органов публичной власти для выполнения полномочий по оперативной проверке деклараций; определять точность оценки задекларированных активов при полной проверке деклараций; проводить мониторинг образа жизни, в том числе на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, из СМИ и других источников информации.

Как отметили в пресс-службе Общественного люстрационного комитета, парламентарии фактически требовали закрыть свободный круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций и отменить уголовную ответственность за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларациях.