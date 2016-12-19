КСУ рассмотрит представление соратников Януковича относительно отмены е-декларирования 22 декабря

Как сообщила пресс-служба Общественного

люстрационного комитета, с требованием рассмотреть конституционность ряда положений закона «О предотвращении коррупции» относительно е-декларирования в КСУ еще в декабре 2015 года обратились 48 народных депутатов, в основном – бывшие соратники экс-президента Виктора Януковича.

Согласно сообщению, парламентарии просят отменить обязанность декларировать имущество членов семьи, объекты незавершенного строительства, движимое имущество, денежные средства, финансовые обязательства, сведения о существенных изменениях в имущественном состоянии и сведения об объектах декларирования, которые принадлежат третьим лицам, но которыми пользуются декларант или члены его семьи.

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Кроме того, 48 нардепов-регионалов просят запретить Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции: пользоваться реестрами и информационными базами органов публичной власти с целью выполнения полномочий по оперативной проверке деклараций; определять точность оценки задекларированных активов во время полной проверки деклараций; проводить мониторинг образа жизни, в том числе на основании информации, полученной от физических и юридических лиц, из СМИ и других источников информации.

Также парламентарии фактически требуют закрыть свободный круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций и отменить уголовную ответственность за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларациях.

"Анализ представления свидетельствует, что приведенные аргументы не доказывают неконституционности соответствующих положений закона Украины «О предотвращении коррупции». По большинству оспариваемых положений закона не приводится правовое обоснование их неконституционности, что не соответствует требованиям, предусмотренным Конституцией Украины и законом Украины "О Конституционный суд Украины". Однако опасность остается высокой, поскольку треть действующего состава Суда фигурирует в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины за вынесение заведомо неправосудных решений еще во времена Януковича. Это ставит под вопрос независимость и беспристрастность судей, решение которых может привести к отмене законодательства об е-декларирования. Решение КСУ невозможно ни отменить, ни обжаловать", - отмечается в сообщении.

Коалиция "Декларации под контролем" призывает Конституционный Суд Украины прекратить конституционное производство в части утверждений о неконституционности положений закона Украины "О предотвращении коррупции", в подтверждение которых не было дано правовое обоснование, а также признать отвечающими Конституции Украины другие оспариваемые в конституционном представлении положения закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Декларации под контролем" — коалиция общественных организаций, которые определяют своим приоритетом борьбу с коррупцией через проверку электронных деклараций. Меморандум о создании коалиции 1 февраля 2016 года подписали шесть общественных организаций: Transparency International Украина, Центр политических студий и аналитики «Эйдос», Общественный люстрационный комитет, Центр демократии и верховенства права CEDEM), Канцелярская сотня (проект «Декларации») и Центр локального самоуправления.