Янукович затрудняется сказать, будет ли во вторник коалиция

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ пока не может точно сказать, будет ли во вторник, 9 декабря, создана коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам сегодня в городе Спитак.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, официально переговоры о создании коалиции начались «только вчера».

«Будет ли принято решение, на сегодняшний день сказать не могу», - подчеркнул он.

По словам лидера Партии регионов, представители партии также ведут переговоры с Блоком Литвина и КПУ, чтобы объединиться в парламенте и принять антикризисную программу.

Он подчеркнул, что «сегодня мы должны объединиться перед теми угрозами, которые сегодня стоят перед каждым в Украине».

В.ЯНУКОВИЧ считает, что «сегодня не до выяснения политических отношений».

На уточняющий вопрос, так все-таки будет ли во вторник создана коалиция, он ответил: «Мы обязаны это сделать, это наш долг».

Как сообщал УНИАН, 4 декабря Партия регионов начала официальные переговоры на тему подписания антикризисного коалиционного соглашения.

По данным пресс-службы, назначены переговорщики со всеми парламентскими фракциями: Андрей КЛЮЕВ отвечает за переговоры с БЮТ, Александр ЕФРЕМОВ – с “Нашей Украиной – Народной самообороной”, Владимир РЫБАК – с КПУ, Николай АЗАРОВ – с Блоком Литвина.