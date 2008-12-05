Петёвка предлагает Луценко, Москалю и Томенко свою долю в замке

Народный депутат, член президиума партии “Единый Центр” Василий ПЕТЁВКА заявляет, что фирма - арендатор мукачевского замка “Паланок” заинтересована в его реставрации.

Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на интервью В.ПЕТЁВКИ газете “24”.

“Я могу отдать проценты фирмы-победителя конкурса на право аренды части мукачевского замка “Паланок”, которые принадлежат моей семье, за одну гривню ЛУЦЕНКО, МОСКАЛЮ или ТОМЕНКО. Любому, но при условии выполнения всех требований, которые есть в договоре между фирмой и городским советом», - заявил В.ПЕТЁВКА.

Он отметил, что “арендаторы замка “Паланок” больше меценаты, чем бизнесмены. Их интерес в том, чтобы замок был отреставрирован, и государственные средства на его реконструкцию не тратились”.

В.ПЕТЁВКА напомнил, что мукачевский замок “Паланок” остается в коммунальной собственности города. По его словам, из-за отсутствия денег в поддержку памятника архитектуры местная власть трижды проводила конкурс на аренду его части на 49 лет, причем об условиях были информированы лидеры партии, крупные бизнесмены и меценаты, а также СБУ и прокуратура. Он отметил, что дважды конкурс заканчивался безрезультатно и только в третий раз нашлась фирма-арендатор, которая согласилась вкладывать миллионные ресурсы в реконструкцию замка.

Как сообщал УНИАН, 9 октября 2008 года на внеочередной сессии депутаты Мукачевского горсовета приняли решение о предоставлении ООО «Высокий замок» в долгосрочную аренду помещения замка “Паланок” (памятник архитектуры ХІV-ХVІІІ ст.) общей площадью 2300 кв. м на период с 2010 до 2056 года.

Народные депутаты Николай ТОМЕНКО и Геннадий МОСКАЛЬ обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить законность действий государственных органов и должностных лиц в связи принятием Мукачевским горсоветом решения о предоставлении права долгосрочной аренды на помещение замка “Паланок”. По данным еженедельника “Зеркало недели”, основателями ООО “Высокий замок” являются БАЛОГА Оксана Ивановна (супруга главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ), ПЕТЁВКА Марина Ильинична супруга В.ПЕТЁВКИ, двоюродного брата В.БАЛОГИ, экс-мэра Мукачево), ТОКАРЬ Мирослава Ивановна (супруга И.ТОКАРЯ, председателя Мукачевской РГА).

В конце ноября Министерство внутренних дел заявило, что решение о передаче в аренду мукачевского замка «Паланок» является нелегитимным, а потому собранные материалы направлены в прокуратуру Закарпатской области для их изучения и соответствующего реагирования.