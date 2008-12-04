Тимошенко стала Почетным энергетиком Украины

Министерство топлива и энергетики Украины присвоило премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО звание Почетный энергетик Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в ходе посещения вместе с премьер-министром строящейся Днестровской ГАЭС.

Он отметил, что это почетное звание премьеру присуждено за то внимание, которое она уделяет в процессе своей работы развитию энергетики.

«Я ощутил это (внимание - УНИАН) на совместной работе», - сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО находится с рабочей поездкой в Черновицкую область.

Она планирует ознакомиться с работой Днестровской ГАЭС и принять участие в мероприятиях, посвященных монтажу гидроагрегата и наполнения водой котлована первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также премьер планирует вручить почетные грамоты строителям Днестровской ГАЭС.