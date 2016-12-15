На саммите в Брюсселе сегодня будут пытаться спасти Соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Вопрос, как сделать возможной ратификацию документа Нидерландами, будет рассматриваться после обеда.

Как сообщил накануне саммита высокопоставленный европейский дипломат, цель ЕС «четкая».

«У нас есть 27 государств-членов, которые ратифицировали этот документ, это сделал Европейский парламент, и только одно государство-член этого не сделало. Мы хотим проложить путь ратификации в Нидерландах, и, таким образом, спасти Соглашение об ассоциации», - сказал он.

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По словам дипломата, в ЕС признают «геополитическую важность этого Соглашения, его важность для экономической стабильности и процветания в Украине, а также выгоды для ЕС».

«Пока у нас еще нет договоренностей. Это трудно. Но встреча в понедельник, на которой обсуждался этот вопрос, позволила президенту Туску (Дональд Туск – президент Европейского совета) прийти к выводу, какими могут быть его предложения, которые позволят ЕС достичь цели, о которой я уже сказал. – спасти Соглашение об ассоциации и в то же время, потому что это единственный путь это сделать – ответить на беспокойство Нидерландов», - уточнил он.

Также в этом блоке вопросов пройдет обсуждение, во время которого члены Европейского совета получат рекомендации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда по продлению санкций против России.

«Эти рекомендации проложат путь формальностям в процессе принятия решения на более низком уровне. Насколько мне известно, позиция по этому вопросу государств-членов не изменилась. Предложения уже на столе, и до сих пор никто не выразил беспокойства по поводу предложений как таковых продлить санкции», - подчеркнул европейский дипломат.

На вопрос, когда именно будет принято решение о продлении санкций против России, он выразил уверенность, что это будет достаточно быстрый процесс.

«После этого саммита и рекомендаций Меркель и Олланда все будет ясно – остались только технические вопросы», - подчеркнул он.

В целом чиновник отметил, что повестка дня саммита «очень насыщенная». В частности, на ней также будут рассматриваться вопросы о миграции, ситуация в Сирии, вопросы внутренней безопасности, где лидеры ЕС сконцентрируются на вопросе обороны. После официальной части саммита главы государств и правительств обсудят вопросы Brexit.