Туск пообещал Порошенко сделать все возможное для ратификации Соглашения об ассоциации
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Собеседники скоординировали позиции в преддверии заседания Европейского Совета, которое состоится 15 декабря в Брюсселе.
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Дональд Туск заверил, что сделает все возможное для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также будет способствовать скорейшему завершению процедуры предоставления украинцам безвизового режима.
Президент Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на продолжение санкций ЕС против России из-за невыполнения ею Минских договоренностей. Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и отметил, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкции.
Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте предлагает, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержит дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева. Нидерланды требуют от лидеров ЕС признать, что ассоциация между Евросоюзом и Украиной не будет предоставлять украинцам права свободно жить и работать на территории стран-членов Евросоюза.