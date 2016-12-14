Посол Германии выразил сомнение в целесообразности расширения Минского формата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 14 декабря, во время пресс-конференции в Харькове сказал Чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

«Мы не стали бы преградой на пути реформирования Минского формата переговоров, если бы мы были убеждены, что это поможет повысить шансы на единое мнение. Однако пока что мы не убеждены в том, что шансы возрастут, если будет расширен формат и будут еще другие участники переговоров. По нашему опыту, чем меньше круг переговорщиков, тем больше шансов на эффективность переговоров», - сказал Райхель.

«Я не хочу утверждать, что переговоры, которые проводятся и проводились, были очень результативными, но я не убежден в том, что будет более эффективным, если больше государств будет представлено в ходе переговоров. Если эта точка изменится, то мы об этом скажем», - подытожил посол.

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Как сообщал УНИАН, в Минске Трехсторонняя контактная группа и ее четыре подгруппы пытаются урегулировать ситуацию на востоке Украины мирным путем. Заседания контактной группы проходят с участием специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартина Сайдика, представителя Украины Леонида Кучмы и представителя Российской Федерации Бориса Грызлова. Минский формат призван внедрять в жизнь договоренности, которые принимаются в рамках «нормандской четверки».

В ноябре В Кремле заявили, что страны-участницы «нормандской четверки» (Украина, ФРГ, Франция и РФ) не считают целесообразным расширить этот формат за счет США при новой администрации.

27 октября президент России Владимир Путин заявил, что не против привлечения США к «нормандскому формату».