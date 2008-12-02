Пресс-конференция Тимошенко пройдет после заседания Кабмина

Сообщает Правительственный портал

Завтра, 3 декабря, в 10.00 начнется заседание Кабинета министров Украины. Как сообщается на Правительственном портале, после заседания планируется пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. Заседание Кабмина состоится в Доме правительства. Вход с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж. Аккредитация (до 21.00 2 декабря) по тел: 256-75-81, 256-75-94, 8-050-385-5521, 8-067-230-17-05.

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