В НАБУ заявили о вручении подозрения Охендовскому - СМИ

Председателю Центризбиркома Михаилу Охендовскому вручили уведомление о подозрении. Об этом сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Оліфіра, передает УП.

По ее словам, подозрение вручили в аэропорту Борисполь, куда руководитель ЦИК прилетел из Кыргызстана после наблюдения за выборами и референдумом.

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В то же время издание сообщает, что заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко не предоставил информации о вручении подозрения Охендовскому.

Ранее, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал подозрение в совершении преступления председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Источники сообщают, что Охендовского уже вызывают на допрос в НАБУ 14 декабря на 11.00.

Как сообщал УНИАН, ранее директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что собрано достаточно доказательств для объявления председателю ЦИК Охендовскому подозрения в незаконном получении средств из "черной кассы" Партии регионов.

До этого Специальная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ проект подозрения относительно Охендовского с требованием провести экономическую экспертизу.

30 мая НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя председателя СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал в НАБУ документы, которые подтверждают незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников, среди которых и глава ЦИК Охендовский.