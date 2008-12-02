Главу парламента можно выбрать уже сегодня
"Программа максимум" от Николая Томенко
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО надеется, что уже на этой неделе будет избран новый Председатель парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера журналистам.
«Программа минимум - в течение недели, программа максимум – завтра», - сказал Н.ТОМЕНКО.
По его словам, избрание Председателя Верховной Рады будет означать, что в парламенте есть согласие на реализацию общего плана защиты Украины от экономического кризиса.
В то же время, заметил вице-спикер, речь о конкретном лице на должность Председателя ВР вести нецелесообразно, поскольку все будет зависеть от формата объединения.
«Если это будет формат четырех с половиной фракций, то это будет один Председатель, если формат трех или двух, так это еще другой», - сказал Н.ТОМЕНКО.