Черновецкий и Филарет посетят школу

20 сентября в 12.00 Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заместитель Киевского городского председателя - секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ посетят гимназию № 30 „Эконад” в Днепровском районе Киева. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, цель поездки - ознакомление с преподаванием предмета „Христианская этика в украинской культуре” (ул. Березняковская, 30-Б).

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