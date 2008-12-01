Тимошенко хотят принести в жертву Плющу?

Фракция Партии регионов будет претендовать на пост премьер-министра Украины в случае создания большинства в Верховной Раде при ее участии.

Об этом сказал в интервью УНИАН народный депутат Украины, член президиума политсовета партии Василий ХАРА.

По его словам, «если будет даже ситуативное большинство, то мы претендуем на должность председателя правительства, поскольку это оправдано - ведь практика показала, что наиболее эффективным было правительство Виктора ЯНУКОВИЧА».

В.ХАРА подчеркнул, что фракция Партии регионов еще не принимала никакого решения по поводу кандидатуры на пост председателя Верховной Рады Украины. По его словам, информация «о возможности выдвижения кандидатуры Ивана ПЛЮЩА от НУ-НС и возможности ее поддержки Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО была», но этот вопрос фракцией Партии регионов не обсуждался.

Отвечая на вопрос: «Будет ли фракция ПР выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ВР?», В.ХАРА сказал, что «мы претендуем на пост премьер-министра» и в этом случаи возможна поддержка И.ПЛЮЩА на пост председателя ВР. Он считает, что «другие варианты маловероятны».